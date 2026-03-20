Sassuolo Calcio focolaio di pertosse alla vigilia della gara con la Juventus

Da thesocialpost.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sassuolo Calcio è stato colpito da un focolaio di pertosse che ha coinvolto diversi calciatori e membri dello staff. La situazione si è sviluppata nelle ore precedenti alla partita contro la Juventus, portando a precauzioni sanitarie e all’isolamento di alcune persone coinvolte. La partita, originariamente programmata per questa sera, potrebbe essere influenzata dai recenti sviluppi.

Il campionato di Serie A si trova a fare i conti con un’emergenza sanitaria del tutto inaspettata che scuote lo spogliatoio neroverde a poche ore da un match cruciale. Il  Sassuolo Calcio  ha infatti confermato ufficialmente lo sviluppo di un focolaio di pertosse all’interno del proprio organico. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno alla vigilia della sfida contro la  Juve, ha fatto scattare immediatamente i protocolli di biosicurezza. Secondo la nota diramata dal club, a seguito di mirati accertamenti clinici,  «è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e altri cinque con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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