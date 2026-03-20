Sassuolo Calcio focolaio di pertosse alla vigilia della gara con la Juventus

Il Sassuolo Calcio è stato colpito da un focolaio di pertosse che ha coinvolto diversi calciatori e membri dello staff. La situazione si è sviluppata nelle ore precedenti alla partita contro la Juventus, portando a precauzioni sanitarie e all’isolamento di alcune persone coinvolte. La partita, originariamente programmata per questa sera, potrebbe essere influenzata dai recenti sviluppi.

Il campionato di Serie A si trova a fare i conti con un’emergenza sanitaria del tutto inaspettata che scuote lo spogliatoio neroverde a poche ore da un match cruciale. Il Sassuolo Calcio ha infatti confermato ufficialmente lo sviluppo di un focolaio di pertosse all’interno del proprio organico. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno alla vigilia della sfida contro la Juve, ha fatto scattare immediatamente i protocolli di biosicurezza. Secondo la nota diramata dal club, a seguito di mirati accertamenti clinici, «è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e altri cinque con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sassuolo Calcio, focolaio di pertosse alla vigilia della gara con la Juventus Articoli correlati Focolaio di pertosse al Sassuolo Calcio: sei giocatori isolatiModena, 30 marzo 2026 – Un caso di pertosse diagnosticata e altri cinque con sintomatologia compatibile all’interno della squadra. Leggi anche: Focolaio di pertosse nel Sassuolo, isolati sei giocatori: ansia per la partita di domani contro la Juventus Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sassuolo Calcio Temi più discussi: Sassuolo, focolaio di pertosse alla vigilia della Juve: isolati sei casi nel gruppo squadra; Serie A: al Bologna basta Dallinga, è suo il derby con il Sassuolo; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; SERIE A - Focolaio di pertosse nel Sassuolo alla vigilia del match contro la Juventus. Focolaio di pertosse in casa Sassuolo: Grosso in emergenza contro la JuventusSei contagiati nel gruppo squadra neroverde: al momento la Lega non prende in considerazione l’ipotesi del rinvio ... unionesarda.it Focolaio di pertosse nel Sassuolo alla vigilia della partita con la JuventusUn caso confermato e cinque casi sospetti isolati e monitorati da tre giorni, profilassi per gli asintomatici e segnalazione alla Serie A ... gazzettadiparma.it ALLARME IN CASA SASSUOLO "Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra", que - facebook.com facebook Il Sassuolo Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. Il club neroverde esprime sincera vicinanza alla famiglia e al Como 1907. x.com