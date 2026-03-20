Saporiti dalla panchina al gol L’uomo in più per la volata salvezza?

Un giocatore di Empoli ha segnato tre gol in questa stagione, con gli ultimi due arrivati dopo essere entrato dalla panchina. Le reti sono state decisive per la squadra e si sono rivelate fondamentali nel corso del campionato. La sua capacità di incidere in momenti chiave ha attirato l'attenzione degli osservatori, mentre la squadra continua la corsa verso la salvezza.

di Simone Cioni EMPOLI Tre gol stagionali, di cui gli ultimi due pesantissimi alzandosi dalla panchina. In questo momento di difficoltà l’ Empoli prova ad aggrapparsi ad Edoardo Saporiti. Dopo essere entrato contro il Mantova ed aver completato la rimonta con una splendida girata di testa, non certo il marchio di fabbrica, pochi giorni dopo si è ripetuto anche a La Spezia, calciando con la freddezza dei grandi campioni un rigore pesantissimo in pieno recupero, valso un punto importantissimo agli azzurri per la volata salvezza. Due gol giunti oltre tre mesi dopo il primo assoluto in B, datato 22 novembre e comunque importante oltre che bello perché proprio allo scadere del primo tempo permise agli azzurri di andare al riposo avanti di due reti ad Avellino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Saporiti, dalla panchina al gol . L’uomo in più per la volata salvezza? Articoli correlati Empoli, prova salvezza a La Spezia. Saporiti: "Diamo di più, per la gente"Un calendario serratissimo non permette pause con l’Empoli chiamato a dare continuità al bel secondo tempo disputato contro il Mantova nello scontro... Volata salvezza più dura per l'Una Hotels Reggio Emilia: rivali rinforzate e mercato fermoil mercato della serie a di basket si sta delineando come uno snodo cruciale per la competitività delle squadre in vista della fase decisiva. Contenuti utili per approfondire Saporiti dalla panchina al gol L'uomo... Temi più discussi: Cuore e panchina: l'Empoli rimonta da 0-2. La Carrarese strappa un punto prezioso sul campo della Juve Stabia; Tra Spezia ed Empoli partita chiave per la salvezza; Empoli rimonta il Mantova ma non basta: al Castellani finisce 2-2 e la classifica ora fa paura; L’Empoli vede le streghe e riacciuffa il pari nella sfida salvezza col Mantova. Saporiti, dalla panchina al gol . L’uomo in più per la volata salvezza?Gli azzurri si affidano all’imprevedibilità dell’ex lucchese per trovare punti in questa ultima parte di campionato ... sport.quotidiano.net QS - Saporiti salva l’Empoli. Un rigore a tempo scaduto evita la sconfitta al PiccoCome scrive Simone Cioni sul Quotidiano Sportivo, un rigore di Saporiti, ancora decisivo alzandosi dalla panchina, all’ultimo. tuttob.com STUZZICHINI di SFOGLIA con PANCETTA e FORMAGGIO Con un rotolo di pasta sfoglia prepari 24 stuzzichini in 30 minuti: friabili, saporiti e da personalizzare a piacere RICETTA: https://blog.giallozafferano.it/ilchiccodimais/ricetta-stuzzichini-di-sfoglia- - facebook.com facebook | INTERVIEW Le parole di Edoardo Saporiti al termine di #EmpoliMantova su #EmpoliFootballChannel youtu.be/2h1dnGmdmIc x.com