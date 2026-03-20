Sant’Antonio Abate operaio precipita dal tetto di un capannone | è grave all’Ospedale del Mare

Un operaio di 30 anni è caduto da circa otto metri mentre lavorava sul tetto di un capannone in un’azienda alimentare a Sant’Antonio Abate. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri e le sue condizioni sono risultate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e l’uomo è stato trasportato all’Ospedale del Mare.

Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri a Sant’Antonio Abate, dove un operaio di 30 anni è precipitato da un’altezza di circa otto metri mentre installava pannelli fotovoltaici sul tetto di un capannone di un’azienda alimentare. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto dopo il cedimento di un lucernaio, sfondato durante le operazioni, riportando diversi traumi a causa del violento impatto. Immediati i soccorsi: il personale del 118 ha trasportato il lavoratore d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni, al momento, non sarebbero tali da far temere per la vita. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Sant’Antonio Abate, operaio precipita dal tetto di un capannone: è grave all’Ospedale del Mare Articoli correlati Leggi anche: Incidente sul lavoro, operaio precipita dal tetto di un capannone mentre lavora ai lucernai, il 25enne è grave Operaio precipita dal tetto di un capannone e muoreUn operaio di 48 anni impegnato in una serie di lavori di manutenzione in un’azienda dell’area industriale di Frosinone è morto poco dopo le 15 di... Altri aggiornamenti su Sant'Antonio Abate operaio precipita... Temi più discussi: Sant'Antonio Abate, operaio precipita da un capannone: 30enne trasportato d'urgenza in ospedale, non è in pericolo di vita; Precipita da tetto di un capannone, grave operaio a Sant’Antonio Abate; Sant'Antonio Abate, operaio precipita da otto metri mentre monta pannelli solari: è grave; Tragedia sfiorata a Sant'Antonio Abate: operaio precipita per 8 metri. Volo di otto metri per un operaio mentre era al lavoro: corsa in ospedaleQuesto pomeriggio a Sant'Antonio Abate, all’interno di un’azienda alimentare, un operaio di 30 anni è precipitato da un’altezza di circa otto metri dopo aver sfondato un lucernario. Era impegnato nell ... napolitoday.it Sant’Antonio Abate, operaio precipita da otto metri: non è in pericolo di vita, capannone sotto sequestroIncidente sul lavoro in un’azienda alimentare: un 30enne, mentre installa pannelli fotovoltaici, cade dopo aver sfondato un lucernaio, ricoverato all’Ospedale del Mare con traumi, indagini in corso su ... ilgazzettinovesuviano.com Colleghe sulla provincia di Napoli, lato Castellammare Sant'Antonio Abate e simili, secondaria primo grado sostegno ( ho laurea in lingue) ce la facciamo con il trasferimento 8 anni di punteggio. Non ho figli ma se ho capito non contano i punti dei genitori. Fr - facebook.com facebook