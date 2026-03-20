Sant’Alessandra di Amiso e compagne martiri | memoria del 20 marzo

Il 20 marzo, nel Venerdì della Quarta Settimana di Quaresima, la Chiesa ricorda Sant’Alessandra di Amiso e le sue compagne, martiri dei primi secoli. Questa data segna l’anniversario della loro memoria e viene celebrata attraverso diverse cerimonie religiose. La ricorrenza coinvolge fedeli e comunità che rendono omaggio alla figura delle martiri e alla loro testimonianza.

Nel Venerdì della Quarta Settimana di Quaresima, 20 marzo, la Chiesa fa memoria di Sant’Alessandra di Amiso e compagne, martiri dei primi secoli. I loro nomi — Claudia, Alessandra, Eufrasia, Matrona, Giuliana, Eufemia e Teodosia — sono giunti a noi come un’unica testimonianza di coraggio femminile. Le notizie storiche sono scarse: la tradizione colloca il loro martirio ad Amiso (Paflagonia), nell’ inizio del IV secolo, in un contesto di persecuzioni. Le sette giovani avrebbero confessato pubblicamente la fede e rimproverato l’autorità locale per l’ingiustizia contro i cristiani; per questo furono condannate a morte. La memoria della loro vicenda, pur priva di dettagli biografici, ha preservato soprattutto la compattezza del gruppo e la loro scelta di rendere a Cristo una testimonianza unanime. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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