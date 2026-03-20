Un rappresentante ha sottolineato l'importanza di proteggere la sovranità nazionale dei dati sanitari. L'Italia si è distinta adottando, tra i primi, una normativa specifica sulla cybersecurity e sull'intelligenza artificiale. Questi provvedimenti evidenziano l’impegno del Paese nel regolamentare le tecnologie emergenti nel settore sanitario. La discussione si concentra sulla tutela dei dati sensibili e sulla gestione delle nuove sfide digitali.

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - L'Italia è stata fra i primi Paesi a dotarsi di una normativa sulla cybersecurity e sull'Intelligenza Artificiale dimostrando di essere all'avanguardia su questi temi. Lo ha dichiarato il senatore Francesco Zaffini, presidente della commissione Sanità di palazzo Madama nel corso della conferenza nazionale “AI & Cybersecurity in Sanità: orizzonti strategici e impatti verticali”, in corso al Senato. L'iniziativa, promossa da Confassociazioni Digital in collaborazione con Società Italiana Intelligenza Artificiale in Medicina (SIIAM) e CONFASSOCIAZIONI e nata su iniziativa del senatore Francesco Zaffini, Presidente X... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, Zaffini: "Tutelare sovranità nazionale dei dati sanitari"

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