Sanità Violetti Confassociazioni Digital | Autodiagnosi con chatbot pericolosa

Un rappresentante di Confassociazioni Digital ha espresso preoccupazione riguardo all’uso di chatbot e intelligenza artificiale per autodiagnosi mediche. Durante un intervento a Roma, ha commentato che il rischio è che i cittadini si affidino troppo ai modelli linguistici di grandi dimensioni, passando dal consultare il “dottor Google” a un’intelligenza artificiale senza supervisione medica.

Roma, 19 mar. (Adnkronos salute) - “Non vorrei che passassimo dal dottor Google al dottor Ai. Il rischio è che il singolo cittadino cominci ad autodiagnosticarsi attraverso l'uso dei Large Language Models. Finché questo esercizio viene prospettato al medico in modo collaborativo, potremmo ancora recuperare, perché il professionista riuscirà a comprendere i limiti di una diagnosi fatta con un modello linguistico. Il vero pericolo è che qualcuno inizi a curarsi da solo”. Così Andrea Violetti, presidente di Confassociazioni digital, intervenendo oggi a Roma alla conferenza nazionale ‘Ai & cybersecurity in Sanità: orizzonti strategici e impatti verticali', promossa in collaborazione con Siiam-Società italiana intelligenza artificiale in medicina con il supporto del senatore Francesco Zaffini, presidente X Commissione del Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanità, Violetti (Confassociazioni Digital): "Autodiagnosi con chatbot pericolosa" Articoli correlati Leggi anche: Ia, Deiana (Confassociazioni): "Sanità primo settore con impattando significativo" Leggi anche: Addio a Pierluigi Violetti, ristoratore con l'Arezzo nel cuore Aggiornamenti e contenuti dedicati a Confassociazioni Digital Discussioni sull' argomento Cybersecurity in sanità, esperti a confronto su sfida tecnologica ed etica; Sanità digitale e cybersecurity, nel 2025 +42% di attacchi in Italia. Il settore sanitario tra i più colpiti. Sanità, aumentano attacchi informatici, esperti: Ia e cybersecurity fondamentaliIl ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nella trasformazione del sistema sanitario e la lotta agli attacchi informatici nel settore, tra i più colpiti, sono i temi della conferenza nazionale ... adnkronos.com Cybersecurity in sanità, esperti a confronto su sfida tecnologica ed eticaL'innovazione tecnologica applicata alla sanità rappresenta un'importante sfida non solo tecnologica, ma anche etica. Lo ha detto Andrea Violetti, presidente di Confassociazioni Digital, nel present ... lamilano.it “L’innovazione tecnologica applicata alla sanità rappresenta un’importante sfida non solo tecnologica, ma anche etica”. Lo ha dichiarato Andrea VIOLETTI, Presidente di CONFASSOCIAZIONI DIGITAL...... - facebook.com facebook Il #10aprile, #grazie a Gian Battista Baccarini, #Presidente di @ConfAssTW RE, e Paolo Leccese, Presidente @ConfAssTW Comunicazione , saremo al Senato per "Comunicare l'abitare" con un #parterre di #protagonisti super #top... #Confassociazioni #laret x.com