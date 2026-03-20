Uno studio condotto tra i dipartimenti Gemelli e Cattolica analizza l’uso dell’Early Warning Score, un sistema di allerta precoce impiegato nei pronto soccorso per valutare e classificare i rischi degli anziani in arrivo. Questo strumento aiuta i medici a identificare rapidamente i pazienti più a rischio, facilitando decisioni cliniche immediate. Il focus è sulla stratificazione del rischio tra gli over 65.

Si chiamano Early Warning Score (Sistema di Allerta Precoce) e sono strumenti fondamentali utilizzati nel pronto soccorso per supportare il triage e la stratificazione del rischio. Questi strumenti, sebbene preziosi nella pratica clinica quotidiana, mancano purtroppo di studi approfonditi riguardanti le loro performance specifiche negli ultraottantenni. La capacità di identificare rapidamente il rischio nei pazienti anziani, che sono sempre più numerosi nei nostri pronto soccorsi, è diventata una sfida centrale per gli ospedali, specialmente per coloro che corrono il rischio di un peggioramento clinico nelle prime ore dall’arrivo. Un recente studio condotto dai ricercatori della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, pubblicato su Jama Network Open ( https:jamanetwork. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: studio Gemelli-Cattolica su stratificazione del rischio per anziani in pronto soccorso

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