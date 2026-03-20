La Sangiustese ha espresso la volontà di mantenere il mister Sansovini alla guida della squadra. La formazione è composta principalmente da giocatori giovani, e nelle ultime partite ha registrato un calo di prestazioni. Durante le ultime giornate, sono state prese alcune decisioni arbitrali che sono state giudicate discutibili dal club. La squadra ha deciso di continuare con l’attuale allenatore.

"La Sangiustese è una squadra giovane, al calo delle ultime giornate si sono sommate alcune decisioni arbitrali quantomeno discutibili". Il presidente Marco Pazzarelli fotografa la situazione del momento in casa rossoblù. "Puntavamo ai playoff – spiega – e non esserci riusciti ci dispiace, purtroppo i big non hanno reso secondo le aspettative. Tuttavia credo che a questo momento non si faranno i playoff perché K Sport e Fermana non si fermeranno e alla fine avranno un ampio margine di vantaggio sulla terza". La Sangiustese si guarda ora alle spalle tenendo d’occhio ai prossimi appuntamenti. "Ci mancano 2-3 punti – dice Pazzarelli – per stare tranquilli perché al momento non abbiamo ancora tagliato il traguardo della salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sangiustese. "Mister Sansovini? Vogliamo che resti»

Articoli correlati

Eccellenza. Sansovini: "Il Fabriano si è rinnovato. Sangiustese attesa da una gara insidiosa»"Nei giorni scorsi abbiamo caricato gli allenamenti e adesso ci stiamo preparando per la gara a Fabriano che presenterà delle novità essendosi...

Leggi anche: Eccellenza. Sangiustese, mano pesante del giudice sportivo. Squalificato fino al 29 aprile il tecnico Sansovini

Una selezione di notizie su Mister Sansovini

Sangiustese. Mister Sansovini? Vogliamo che restiLa Sangiustese è una squadra giovane, al calo delle ultime giornate si sono sommate alcune decisioni arbitrali quantomeno discutibili. msn.com

Sangiustese, lunga squalifica per mister e membro staffLunga squalifica per il mister e il preparatore dei portieri della Sangiustese. Il Giudice Sportivo ha infatti stangato i due dopo il ko interno contro l'Osimana. Moroncini è stato fermato fino al 13 ... youtvrs.it