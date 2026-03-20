Samsung ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per il Galaxy S25, che include le patch di sicurezza di marzo 2026. L’azienda sta concentrando gli sforzi su questo rilascio, mentre si aspetta il lancio della prossima interfaccia utente. L’aggiornamento interessa i dispositivi compatibili e mira a migliorare la protezione del sistema.

Il momento è di quelli importanti per gli utenti Samsung. Mentre cresce l’attesa per il rilascio della nuova interfaccia, l’azienda ha iniziato a distribuire un aggiornamento che punta tutto sulla sicurezza. I protagonisti sono gli smartphone della serie Samsung Galaxy S25 e i pieghevoli di ultima generazione, che in queste ore stanno ricevendo le patch di marzo 2026. Non si tratta di un update rivoluzionario, ma è uno di quelli che contano davvero. E c’è un dettaglio che non passa inosservato: il rilascio della nuova One UI è ormai alle porte. Chi possiede un Samsung Galaxy S25 Ultra, o uno degli altri modelli della gamma, può aspettarsi un aggiornamento piuttosto corposo, almeno nelle dimensioni. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Samsung aggiorna Galaxy S25: arrivano le patch di sicurezza di marzo 2026

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