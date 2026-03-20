Sampietrini sul Corso E cantieri in più zone

Sono iniziati i lavori sul corso Matteotti per la sistemazione dei sampietrini, mentre in altre zone della città sono attivi diversi cantieri. L’assessore ai lavori pubblici ha fornito dettagli sugli interventi in corso e sugli investimenti in atto per migliorare le strade. Le operazioni coinvolgono varie aree della città, con lavori che si protrarranno nel prossimo periodo.

PONTEDERA Sono iniziati sul corso Matteotti gli interventi per la sistemazione dei sampietrini. Su questo intervento e sugli altri in corso in queste settimane abbiamo fatto il punto con l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Belli. Sul corso verranno rimessi, dove mancano, i sampietrini, in particolare attorno ai tombini e sulla striscia centrale, le zone dove scorre più acqua quando piove. "Si tratta di un primo affidamento da 40mila euro – spiega Belli – ne metteremo di nuovi dove mancano, sostituiremo quelli rotti ed andremo a riprendere i commenti tra uno e l’altro dove ce ne sarà bisogno. Sempre in centro andremo poi a sistemare i marciapiedi sul ponte Napoleonico e sul piazzone per proseguire con la sistemazione dei marciapiedi anche in altre zone del centro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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