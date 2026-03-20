La partita tra Sampdoria e Avellino si gioca nella trentaduesima giornata del campionato di Serie B 20252026. La Sampdoria cerca punti per migliorare la propria posizione, mentre l'Avellino mira a mantenere la distanza dalla zona retrocessione e a rafforzare la propria classifica. La sfida si svolge in un contesto in cui entrambe le squadre sono alla ricerca di risultati importanti.

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I blucerchiati cercano punti fondamentali per allontanarsi dalla zona calda, mentre gli irpini puntano a consolidare una posizione tranquilla e guardare anche ai playoff. Sampdoria-Avellino si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 17.15 presso lo stadio Marassi. SAMPDORIA-AVELLINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Aria pesante tra i blucerchiati, essendo finiti al quindicesimo posto con 31 punti, alla pari con la zona playout e a più uno sul terz’ultimo posto, costretti a guardarsi alle spalle e a vedere lo spettro della zona playout. Nelle scorse settimane è arrivato l’ennesimo cambio in panchina con l’arrivo di LOmbardo, che non ha però portato gli effetti sperati. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Sampdoria-Avellino, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Articoli correlati

Avellino-Sampdoria, ventesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026.

Padova-Palermo, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sampdoria Avellino trentaduesima...

Temi più discussi: Sampdoria-Avellino: info accrediti media e fotografi; L'arbitro di Sampdoria-Avellino: Chiffi ritrova i lupi dopo più di 8 anni; Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Avellino; Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Avellino.

Arbitro Sampdoria Avellino: designato il fischietto del matchArbitro Sampdoria Avellino, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 32a giornata del campionato di Serie B 2025-2026 L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbi ... sampnews24.com

Sampdoria, l’Avellino potrebbe rappresentare l’ultimo treno per evitare la retrocessione: il punto dei blucerchiatiSampdoria, l’Avellino potrebbe rappresentare l’ultimo treno per evitare la retrocessione: il punto dei blucerchiati La partita contro l’Avellino, in programma al Ferraris nel prossimo fine settimana, ... sampnews24.com

Sarà Daniele Chiffi il direttore di gara di Sampdoria-Avellino, in programma domenica 22 marzo, ore 17:15, al Marassi di Genova. I lupi non hanno mai vinto con il fischietto veneto. - facebook.com facebook

Info e prezzi biglietti per #Sampdoria-Avellino di domenica 22 marzo 2026 ore 17:15 x.com