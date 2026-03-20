Samb-Ternana | Boscaglia punta sulla resilienza per

Venerdì 20 marzo 2026 alle 20:30, la Sambenedettese scenderà in campo contro la Ternana allo stadio Liberati. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per il prosieguo del campionato. Boscaglia, allenatore della Samb, ha dichiarato di puntare sulla resilienza della squadra per affrontare questa sfida.

Venerdì 20 marzo 2026, alle ore 20:30, la Sambenedettese affronta la Ternana allo stadio Liberati in una sfida decisiva per le sorti della stagione. Il tecnico Roberto Boscaglia ha imposto un approccio di resilienza, sottolineando che la pressione è parte integrante del gioco e che la salvezza dovrà essere guadagnata con il sudore lontano dal Riviera delle Palme. La squadra veneta si presenta priva dell’allenatore Semprini, squalificato per due turni dopo l’espulsione contro il Guidonia, mentre Pezzola torna disponibile e Konaté, nonostante un problema fisico recente, partirà titolare. L’obiettivo è chiaro: sfruttare le quattro vittorie ottenute fuori casa questa stagione per colpire un avversario forte, ma destabilizzato dall’esonero dell’allenatore Liverani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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