L'astronauta dell'Esa ha partecipato alla prima edizione di Tecnòpolis, un evento di tre giorni ospitato nel Tecnopolo DAMA Data Manifattura di Bologna. Durante l'iniziativa, si sono svolti talk, workshop e sessioni di visione legate all'intelligenza artificiale. Cristoforetti ha sottolineato l'importanza di confrontarsi con questa tecnologia e di conoscerla nel modo più approfondito possibile.

Tutta la tecnologia del mondo «Da una parte ci sono degli elementi di tecnologia che esistono da decenni, di cui tutti quanti non vorremmo fare a meno dalla lavatrice all’automobile. È ovvio che quando parliamo di tecnologia tutti quanti pensiamo all'ultima cosa che in qualche modo è entrata nelle nostre vite e sicuramente i vari chatbot di intelligenza artificiale sono la grande novità degli ultimi anni, che un po' ha fatto irruzione nella nostra quotidianità. La tecnologia è sempre un elemento di opportunità, ma anche spesso un elemento di cambiamento. L'intelligenza artificiale in particolare si presenta come qualcosa di molto dirompente, sia nella parte delle opportunità che potenzialmente nella parte di distorsione di modelli economici e sociali consolidati, quindi nell'introdurre una necessità di adattarsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Samantha Cristoforetti e l'intelligenza artificiale: «Nessuno può rinunciare a confrontarsi con questa tecnologia e a cercare di conoscerla al meglio possibile»

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