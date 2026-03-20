Matteo Salvini, noto tifoso del Milan, ha commentato la situazione della sua squadra, affermando di essere felice per il derby vinto ma di non aver mai pensato di rientrare nella corsa scudetto. Ha espresso il suo punto di vista senza approfondimenti su eventuali possibilità future e ha fatto riferimento alla partita recentissima, sottolineando il suo entusiasmo per il risultato ottenuto.

Presente alla riapertura del ponte sul fiume Nure lungo statale 9 “Via Emilia”, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, noto tifoso del Milan, ha voluto spendere alcune parole sulla situazione dei rossoneri. Il Ministro, ovviamente, si è soffermato a parlare del derby vinto, per poi spostarsi sulla figura e il lavoro di Massimiliano Allegri per chiudere poi con la Lotta Scudetto. Ecco, di seguito, le parole di Salvini: LEGGI ANCHE: Milan, la conferenza Stampa di Allegri. Cardinale a cuore aperto. Leao, niente Torino Le parole del Ministro Matteo Salvini: «Sono stato felice per il derby, ma non ho mai pensato neanche per 20 secondi che avremmo potuto riaprire la corsa scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Salvini: “Milan? Felice per il derby, ma mai pensato di riaprire la corsa scudetto”

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