Matteo Salvini ha inviato un messaggio di auguri ai padri, nel quale ha citato esplicitamente Nathan, uno dei genitori della famiglia Birmingham-Trevallion nota come famiglia nel bosco. La dichiarazione ha suscitato una polemica pubblica, attirando l’attenzione sulla discussione riguardante la custodia dei figli. La vicenda coinvolge anche altri membri della famiglia e ha generato reazioni di vario tipo sui social e sui mezzi di informazione.

Matteo Salvini ha dedicato un messaggio di auguri ai padri, citando esplicitamente Nathan, il genitore della famiglia Birmingham-Trevallion nota come famiglia nel bosco. Il leader della Lega ha pubblicato la foto del padre separato sui social media, inserendola in un contesto più ampio rivolto a tutti i papà che amano, che ci sono, che non ci sono più e che non mollano mai. L’iniziativa si colloca nel quadro di una lunga battaglia legale e mediatica sulla custodia dei minori. Il vicepremier ha espresso un pensiero particolare lotta da mesi per stare con i propri figli, sottolineando la sofferenza dei padri separati che non si arrendono per amore dei bambini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvini e Nathan: la polemica sulla custodia dei figli

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