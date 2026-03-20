Salute del cuore | l’extrasistole è pericolosa?

Un uomo ha riferito ai medici di aver sentito il cuore fermarsi per un secondo, una delle descrizioni più frequenti tra chi soffre di extrasistole. L’extrasistole è un battito aggiuntivo che può essere percepito come un’intensa sensazione di interruzione o di battito irregolare. I medici ascoltano spesso queste testimonianze durante le visite e analizzano i segnali per capire se rappresentano un rischio per la salute.

“Mi è sembrato che il cuore si fermasse per un secondo.” Questa è una delle frasi che i medici sentono più spesso quando si parla di extrasistoli. Quella sensazione strana, quasi inquietante, di un battito che manca o che arriva con troppa forza. Il primo istinto? Preoccuparsi. Ma la verità è che le extrasistoli sono molto più comuni di quanto si pensi, e nella maggior parte dei casi sono solo un piccolo “singhiozzo” del cuore. Ne abbiamo parlato con la Dr.ssa Elena Lucca, cardiologa presente in Habilita Sport Medicine, il centro medico all’interno dello Stadio di Bergamo. Che cos’è esattamente un’extrasistole? È davvero un “battito in più”?. “Ogni battito è determinato da un’ attivazione elettrica del cuore che causa una contrazione del muscolo cardiaco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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