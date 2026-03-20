Salto con gli sci | Domen Prevc svetta in qualificazione sul trampolino di volo di Vikersund

Nella qualificazione sul trampolino di volo di Vikersund, in Norvegia, Domen Prevc si è distinto come il miglior qualificato. Lo sloveno, dopo un weekend senza risultati, ha dimostrato di essere tornato in forma e di poter competere ai massimi livelli. La gara di oggi ha visto Prevc primeggiare rispetto agli altri atleti che si sono sfidati sul trampolino.

Va a Domen Prevc la qualificazione della gara sul trampolino di volo di Vikersund, in Norvegia. Lo sloveno torna a fare quello che sa fare, dopo il weekend fuori da qualsiasi schema di Oslo, cioè il numero uno assoluto. Per il ui un salto da 239.5 metri con velocità di stacco non altissima, ma a lui importa relativamente visto che stampa 218.8 punti saltando meglio anche in termini di atterraggio rispetto a tutti gli altri. Secondo a sorpresa il norvegese Isak Andreas Langmo a quota 211 (peraltro andando vicinissimo a Prevc come misura: 239 metri), poi terzo il giapponese Ren Nikaido in una quasi inedita versione numero 13 di partenza (201.9 per lui). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salto con gli sci: Domen Prevc svetta in qualificazione sul trampolino di volo di Vikersund Articoli correlati Leggi anche: Salto con gli sci: Domen Prevc rimonta e conquista il trampolino di volo di Bad Mitterndorf Bresadola e Insam nei 30 Salto con gli sci, Domen Prevc e Hoerl impressionano in allenamento sul trampolino grande a PredazzoSeconda giornata di allenamenti che va in archivio con delle indicazioni interessanti sul trampolino grande di Predazzo in vista delle gare previste... Una selezione di notizie su Domen Prevc Temi più discussi: Domen PREVC - Atleta Olimpico/a Salto con gli sci | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Salto con gli sci, Domen Prevc sorpasserà il fratello Peter? L’incubo della gravità sta per prendersi un doppio primato; Nika Prevc trionfa, Domen si lecca le ferite a Oslo-Holmenkollen nella gara vinta da Gregor Deschwanden; Prevc Domen (SLO) - Oro TG maschile - Salto con gli sci | Milano Cortina 2026. Salto con gli sci, Domen Prevc e la ‘Missione Monopolio del Volo’. Lo sloveno può chiudere lo Slam dei recordL’imminente weekend vedrà il salto con gli sci impegnato a Vikersund, in Norvegia, dove si disputerà la penultima tappa stagionale. Sarà un appuntamento ... oasport.it Salto con gli sci, Domen Prevc sorpasserà il fratello Peter? L’incubo della gravità sta per prendersi un doppio primatoDomen Prevc rappresenta uno dei temi forti del finale della stagione 2025-26 degli sport invernali. Non solo del salto con gli sci, sia chiaro, bensì ... oasport.it Salto con gli sci – Daniel Tschofenig anticipa Domen Prevc nel Large Hill di Lahti, 24° posto per Francesco Cecon - facebook.com facebook