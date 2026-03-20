La trattativa per l’acquisizione greca di Rep si avvicina a una svolta dopo nove mesi di negoziati. La prossima settimana, con la presentazione ufficiale del bilancio, si procederà alla firma dell’accordo o si annunceranno eventuali saltate. La decisione finale dipende dall’esito delle ultime discussioni tra le parti coinvolte.

I conti finali del futuro probabile editore della Repubblica. Decisiva la settimana prossima La gestazione è durata nove mesi e adesso sembra proprio che si stiano per rompere le acque. La prossima settimana, una volta presentato formalmente il bilancio, si arriverà finalmente alla firma. Non si conosce la cifra esatta, ma s’aggira intorno ai 100 milioni di euro, circa cinque volte il margine operativo lordo, in linea con i parametri internazionali (come ad esempio nel caso del britannico Daily Telegraph comprato dall’americano Gerry Cardinale, il patron del Milan). Queste sono le ultime indiscrezioni, dopo che si era sparsa la voce che tutto stesse per saltare perché erano usciti fuori costi imprevisti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Salta o si firma? S’è complicata l’acquisizione greca di Rep

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