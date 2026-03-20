A Milano, tre giovani sono stati fermati dopo aver sottratto tutti gli averi a un uomo di 78 anni durante un furto su un autobus. La Polizia ha inoltre arrestato otto persone nel corso di operazioni che hanno portato allo smantellamento di gruppi dediti a furti e spaccio di droga. Le forze dell'ordine hanno condotto vari blitz per contrastare queste attività criminali.

Otto arresti per furto aggravato, spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco: questo il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato a Milano nella giornata di mercoledì 18 marzo. I provvedimenti sono stati eseguiti nei confronti di cittadini stranieri e italiani, tutti con precedenti, in diversi quartieri della città a seguito di indagini e controlli mirati contro la criminalità diffusa. Maxi operazione contro la criminalità a Milano Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’azione degli agenti della Squadra Mobile si è articolata in più fasi coinvolgendo varie zone di Milano e portando all’arresto di tre cittadini stranieri – un 19enne cubano, un 20enne cileno e un 24enne argentino – per furto aggravato in concorso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Salgono sul bus e sottraggono tutti gli averi a un 78enne in un'azione coordinata a Milano, nei guai 3 giovani

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