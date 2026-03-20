Mohamed Salah non sarà in campo nella prossima partita contro il Brighton. La sua assenza rappresenta un’assenza importante per il Liverpool, che si prepara a una sfida complessa senza uno dei suoi punti di riferimento principali. La squadra si sta organizzando per affrontare la gara senza il suo attaccante, che non parteciperà alle prossime fasi del match.

"> Assenza di Mohamed Salah: Un Colpo per il Liverpool. Mohamed Salah, stella del Liverpool, sarà costretto a saltare la trasferta contro il Brighton di sabato a causa di un infortunio muscolare. Questa notizia rappresenta un duro colpo per la squadra e il suo allenatore, Arne Slot, che sta lottando per garantire un posto in Champions League per la prossima stagione. La mancanza di Salah, uno dei migliori attaccanti del mondo, solleva seri interrogativi sulla strategia di gioco e le possibilità di ottenere un risultato positivo in questa importante partita. Salah, con la sua velocità e abilità nel dribbling, è una presenza fondamentale per il Liverpool, e la sua assenza potrebbe influire negativamente sul morale della squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Salah non giocherà contro il Brighton: il Liverpool si prepara a una sfida difficile.

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