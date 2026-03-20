Sabato un’azione creativa diffusa Costellazione poetica da Mazì

Sabato si è svolta un'azione creativa chiamata “Costellazione” poetica, organizzata da Mazì. Durante l’evento, sono state condivise parole che spaziano tra toni giocosi e riflessivi, alcune in rima e altre messe insieme attraverso un esercizio poetico insolito e collettivo. L’iniziativa ha coinvolto più partecipanti in un momento di espressione poetica condivisa.

Parole. Parole giocose o molto profonde. Magari in rima o comunque tenute armoniosamente insieme da un esercizio poetico insolito e corale. Saranno loro, le parole, le protagoniste di " Costellazione ", un’azione creativa diffusa che, dalle 15.30 alle 18.30 di sabato, si svilupperà intorno al civico 6062 di via Fiasella, sede del collettivo autonomo Mazì Progetti e Oggetti. E sarà con quelle parole che Sarzana celebrerà la ’ Giornata internazionale della poesia ’ istituita dall’ Unesco il 21 marzo 1999 con il dichiarato intento di riconoscere all’espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturali, della diversità linguistica e culturale, della comunicazione e della pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sabato un’azione creativa diffusa “Costellazione” poetica da Mazì Articoli correlati Giovani talenti in azione: il Liceo Artistico protagonista della rinascita creativa di BeneventoUno spazio che nasce per dare voce alle idee e trasformarle in esperienze concrete di crescita. Leggi anche: Foggia: scomparsa, diffusa la foto di Elena Sesto giorno di ricerche della 21enne, in azione anche i sommozzatori Una raccolta di contenuti su Sabato un'azione creativa diffusa... Discussioni sull' argomento Sabato un’azione creativa diffusa Costellazione poetica da Mazì; Locarno candidata a Città Creativa UNESCO per il Cinema; Faenza avvia la collaborazione con le altre città creative Unesco. Il sindaco: Il riconoscimento di una storia lunga secoli; I Radiohead stanno preparando una nuova tournée. A Castellanza sabato il torneo di tchoukball in memoria di Mirella Cerini. - facebook.com facebook L'improvvisazione radicale di "Backstation" sabato a Cagliari x.com