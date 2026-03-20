Sabato De Sarno ha dichiarato che il prêt-à-porter è morto, sottolineando la difficoltà di permettersi la moda con i prezzi attuali. La crisi del settore ha portato a una pausa creativa dopo vent’anni di attività. Attualmente lavora a un progetto artistico che si svolge a Milano in collaborazione con Vanity Fair e che si concentra sull’eccellenza umana.

Questo articolo è pubblicato sul numero 13 di Vanity Fair in edicola fino al 24 marzo 2026. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. Iniziamo dal suo anno di pausa. Com’è stato lasciare la direzione creativa di Gucci e come ha passato questi mesi? «Dopo 23 anni di lavoro senza interruzioni, ho avuto per la prima volta la possibilità di riappropriarmi del tempo. Non si è trattato, però, di sottrarsi al lavoro, perché ho fatto molti altri progetti. Ho, invece, potuto mettere in discussione il ritmo, la rapidità e persino i risultati con cui veniva misurato il mio lavoro di prima. Ho quindi spostato lo sguardo e ho invertito la direzione: questo mi ha permesso di avere un punto di vista privilegiato e più lucido sul sistema moda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sabato De Sarno: «Io penso che il prêt-à-porter sia morto. Chi può più permettersi la moda oggi con questi prezzi?»

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