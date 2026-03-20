Sabato 21 marzo la farmacia provvisoria di Zambra apre le sue porte. Situata in via Cammeo, copre circa 60 metri quadrati e sarà aperta al pubblico fino all’inizio dei lavori per la costruzione della nuova struttura. La farmacia rimarrà operativa durante questo periodo di transizione, consentendo ai cittadini di accedere ai servizi senza interruzioni. L’apertura segna l’inizio di un nuovo capitolo per la zona.

Con l’inizio ufficiale della primavera apre ufficialmente la farmacia provvisoria di Zambra. Da sabato 21 marzo, infatti, i locali di via Cammeo (circa 60 metri quadrati) saranno aperti al pubblico in attesa dell’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova struttura. “Con l’apertura della farmacia provvisoria – spiega il sindaco Michelangelo Betti –, inizia l’avvio di un servizio essenziale per Zambra e le aree d’intorno. Questo è il quinto punto vendita per le Farmacie Comunali e Sogefarm ha rispettato i tempi per far partire i servizi entro aprile. Nonostante si tratti di una soluzione temporanea, la farmacia sarà perfettamente funzionale e attrezzata per rispondere ai bisogni della frazione, in attesa che il percorso per la nuova sede definitiva giunga a compimento”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sabato apertura della farmacia provvvisoria di Zambra

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