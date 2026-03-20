A Firenze, presso Palazzo Strozzi, è aperta una mostra dedicata a Rothko, che rimarrà visitabile fino al 23 agosto 2026. L’esposizione presenta numerose opere dell’artista dell’arte contemporanea, attirando visitatori da tutto il mondo. Accanto alla mostra, è stato ideato un progetto che combina elementi sonori e olfattivi, ambientato in un'antica farmacia.

La grande mostra Rothko a Firenze, una delle più importanti dedicate al maestro dell’arte contemporanea, prende vita a Palazzo Strozzi, fino al 23 agosto 2026. L’esposizione, curata da Christopher Rothko e Elena Geuna, si estende con due speciali sezioni anche al Museo di San Marco e alla Biblioteca Medicea Laurenziana. Ma il percorso espositivo, che raccoglie oltre 70 opere, incontra una dimensione alternativa a quella puramente visiva. Olfatto e suono entrano in scena, grazie a Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella. L’antica farmacia ha creato, in occasione della mostra, un progetto concepito come una sala d’ascolto. Rothko a Firenze: dalla mostra e alla sala d’ascolto (in un’antica farmacia). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Rothko a Firenze: dalla mostra al progetto sonoro e olfattivo di un’antica farmacia

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