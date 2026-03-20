A pochi passi dalla zona di Porta Nuova, Roppongi Milano apre le sue porte come un’izakaya autentica, offrendo un’esperienza culinaria che ricrea l’atmosfera dei vicoli di Tokyo. Il ristorante propone piatti tipici giapponesi preparati con ingredienti freschi e tradizionali, creando un angolo di Japan nel cuore di Milano. L’ambiente richiama le strade di Tokyo, con dettagli che trasmettono un senso di autenticità.

A due passi dalla moderna Porta Nuova, si nasconde un portale gastronomico che dissolve i confini tra Italia e Giappone. Roppongi Izakaya non è semplicemente un ristorante: è un’ esperienza immersiva che trasporta il commensale nei caratteristici yokocho, quei vicoli stretti e affollati delle metropoli nipponiche dove la vita notturna pulsa attraverso lanterne di carta, insegne luminose e profumi inebrianti. Un progetto ambizioso nato dalla passione di Jieni Hu e Marco Iannone, coppia nella vita e negli affari, che dopo otto viaggi in Giappone hanno deciso di riportare a Milano l’ anima autentica della cucina casalinga nipponica, quella che si gusta negli izakaya tradizionali, lontano dai riflettori del sushi più blasonato. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Roppongi Milano: l’izakaya autentica che ricrea i vicoli di Tokyo in Porta Nuova

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