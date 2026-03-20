Roma vs Lecce trentesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Roma e Lecce si svolgerà nella trentesima giornata della Serie A 20252026. I giallorossi cercano una vittoria per riavvicinarsi alla zona Champions, mentre i salentini puntano a consolidare il vantaggio sulla zona retrocessione. La sfida si gioca in Italia e sarà possibile seguirla attraverso le piattaforme dedicate.

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I giallorossi devono tornare a vincere per non perdere contatto con la CHampions, mentre i salentini provano a mantenere il vantaggio sulla zona retrocessione. Roma vs Lecce si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 18 presso lo stadio Olimpico. ROMA VS LECCE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Le ultime due sconfitte consecutive contro Genoa e Como hanno un pò compromesso il cammino per un posto in Champions League. Adesso la squadra di Gasperini si trova a tre distanze dalla quarta posizione che vale l’accesso alla massima competizione continentale, per cui deve tornare a vincere per sperare ancora nell’obiettivo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Roma vs Lecce, trentesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Modena vs Spezia, trentesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Padova-Catanzaro, trentesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Roma-Inter 0-1: gol e highlights | Serie A Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma vs Lecce trentesima giornata Serie... Temi più discussi: Soccer | Como vs. Lecce (en Español); Tabellino partita Parma U20 vs Lecce U20; La classifica marcatori della Serie A 2025-2026; Lecce vs Atalanta: Risultato in Diretta Streaming Serie A 2024-2025. Roma-Lecce: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streamingLa squadra di Gasperini torna in campionato per rifarsi dopo l'uscita di scena dall'Europa League. Si gioca domenica 22 marzo, alle 18, allo Stadio Olimpico ... ilromanista.eu Roma-Lecce, Gasperini non può sbagliare all’OlimpicoRoma-Lecce, 30a giornata di Serie A all'Olimpico: orario, probabili formazioni, precedenti e dove seguire il match in tv e streaming su DAZN e Sky ... lifestyleblog.it Moviola Roma-Bologna: dubbi sui primi due gol, non è rigore su Robinio Vaz - facebook.com facebook Oggi chiudo la campagna referendaria a Roma nel quartiere Monte Mario. No allo sfregio della nostra Costituzione x.com