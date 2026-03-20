Roma affronta una serata difficile dopo una sconfitta che compromette le speranze di qualificazione in Europa. La squadra ha perso una partita decisiva, lasciando i tifosi delusi e arrabbiati, mentre la stagione sembra ora a rischio. Le emozioni sono intense tra i sostenitori, che si preparano a seguire le prossime sfide con incertezza.

Il giorno dopo una sconfitta del genere, nel cuore del tifoso resta solo rabbia e delusione. Già da ieri sera, il clima di tensione era percepibile a chilometri di distanza: la Curva Sud ha infatti respinto i giocatori giallorossi al termine della sfida contro il Bologna, costata alla Roma l’ eliminazione dall’Europa League. C’era poco da fare: ieri, all’ Olimpico, con il pubblico dalla propria parte, la Roma doveva vincere. Nemmeno l’ipotesi di andare sotto fino al 3-1 era contemplata. I giallorossi si sono trovati in grande difficoltà e, in un momento così delicato della stagione, una sconfitta del genere pesa come un macigno sul percorso della squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, stagione a rischio: notte amara e Europa sfumata

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