Roma sogni infranti | il Bologna riapre tutte le ferite

Nella serata di ieri, la squadra di Bologna ha ottenuto una vittoria che ha riaperto le ferite aperte nella squadra di Roma. La sconfitta ha lasciato un’impressione negativa tra i tifosi, aggiungendosi a una serie di risultati deludenti che stanno caratterizzando questa stagione. La partita si è conclusa con il Bologna che ha conquistato i tre punti in trasferta.

La sconfitta di ieri ha lasciato un sapore pesante in casa Roma, l’ennesimo di una stagione che avrebbe dovuto rappresentare un punto di svolta e che invece sta riproponendo dinamiche già viste. L’uscita dalle coppe, il ritardo dalla zona Champions e una gestione che continua a sollevare dubbi stanno alimentando un clima di frustrazione crescente tra tifosi e staff. Più che un incidente di percorso, quello contro il Bologna appare come l’ennesima tappa di un copione che si ripete da anni. Allenatori diversi, stessi problemi: il nodo irrisolto del progetto. Cambiano gli allenatori, si alternano dirigenti e strategie, ma la sensazione è quella di un’ incompiutezza cronica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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