Roma non dimentica | il 24 marzo il Campidoglio ricorda l’eccidio

Il 24 marzo il Campidoglio a Roma organizza una giornata di memoria dedicata all’eccidio delle Fosse Ardeatine, con eventi che includono riflessioni istituzionali, musica e letture. Questa iniziativa mira a ricordare le vittime di uno dei momenti più drammatici della storia della città. La giornata si svolge con la partecipazione di rappresentanti pubblici e cittadini.

Cosa: “335 – Roma ricorda l’eccidio delle Fosse Ardeatine”, una giornata di memoria tra riflessioni istituzionali, musica e letture.. Dove e Quando: Piazza del Campidoglio, martedì 24 marzo 2026, a partire dalle ore 15:00.. Perché: Per onorare le 335 vittime del massacro nazista a 82 anni di distanza, celebrando Roma Medaglia d’oro al Valor Militare per la Resistenza.. Il passare dei decenni non scalfisce la forza del ricordo, anzi, sembra rendere ancora più necessario il dovere civico di tramandare la memoria storica alle nuove generazioni. A ottantadue anni da quel tragico 24 marzo 1944, Roma si stringe nuovamente attorno al dolore e alla fierezza della sua storia con l’iniziativa 335 – Roma ricorda l’eccidio delle Fosse Ardeatine. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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Fosse Ardeatine: il 24 marzo evento in piazza del Campidoglio a Roma per ricordare eccidioRoma ricorda l'eccidio delle Fosse Ardeatine con un evento che unisce parole, musica e testimonianze storiche.

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