La partita tra Roma e Lecce rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre. Dopo la sconfitta contro il Bologna in Europa League, la Roma si prepara a scendere in campo per il prossimo match, mentre il Lecce si avvicina con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. Le assenze di alcuni giocatori influenzano la pianificazione delle due formazioni.

Dopo la pesante sconfitta rimediata contro il Bologna in Europa League, la Roma deve subito cominciare a pensare al prossimo impegno con il Lecce. Il match contro i salentini è infatti delicatissimo per entrambe ai fini della classifica. Il Lecce però si presenterà nella capitale con alcune assenze rilevanti. Camarda infortunato, Banda in dubbio: la situazione in casa Lecce. Secondo quanto riportato da ilromanista.eu, il Lecce soffrirà sicuramente le assenze di quattro importanti elementi. Difatti i sicuri non presenti di domenica saranno Camarda, Gaspar, Coulibaly e Berisha. Giocatori la cui mancanza potrebbe pesare sull’esito finale del match. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Lecce: match chiave per entrambe, ma pesano le assenze

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