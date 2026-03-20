Il discorso politico di Bossi si è caratterizzato per l’uso di slogan provocatori e parole d’ordine che hanno segnato un cambiamento nel modo di comunicare. Con espressioni come

«Roma ladrona, la Lega non perdona». È la frase fondativa, l’essenza di Umberto Bossi. Uno slogan che segna l’inizio di tutto e apre la strada a un’ascesa che, nel 1994, porterà al governo quel «matto visionario» che appena dieci anni prima aveva fondato la Lega Lombarda davanti a un notaio, investendo 102 mila delle vecchie lire. Mentre la Prima Repubblica si avvia al crollo sotto i colpi di Mani Pulite, Bossi intercetta prima di altri l’onda dell’antipolitica. Addio al politichese: al suo posto un linguaggio diretto, dissacrante, a tratti volutamente sopra le righe. L’obiettivo è entrare nella testa delle persone, costruire identità e appartenenza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Una raccolta di contenuti su Roma ladrona

Temi più discussi: Roma ladrona, la Padania, la Lega ce l'ha duro: così il vocabolario di Bossi anticipò i social e cancellò il politichese; Il Senatùr che denunciava Roma ladrona e sognava la Padania: Bossi, dall’ampolla sul Monviso alla faida con Salvini; Da Roma ladrona a Prima il Nord: gli slogan che hanno segnato la politica di Umberto Bossi; La Lega ce l'ha duro, come Umberto Bossi ha cambiato il linguaggio politico.

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È morto Umberto Bossi. Figura carismatica e provocatoria che nell'84 fondò la Lega. Al grido di "Roma ladrona" e "La Lega ce l'ha duro" ha saputo sfruttare la turbolenta stagione di Mani Pulite per imporsi sulla scena politica nazionale. Le parole d'ordine di fe - facebook.com facebook

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