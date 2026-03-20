Roma infortunio per Koné | quando torna il centrocampista

Il centrocampista della Roma si è infortunato durante il ritorno di una partita. L'incidente ha causato l'interruzione dell'allenamento e ha richiesto un intervento medico. Le sue condizioni sono in fase di valutazione e non sono stati ancora comunicati i tempi di recupero. La squadra aspetta aggiornamenti ufficiali per pianificare i prossimi passi.

(Adnkronos) – Infortunio per Manu Koné. Il centrocampista della Roma si è fermato nel ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna, nella partita persa 4-3 ai supplementari dalla squadra di Gasperini, lasciando il campo nel primo tempo dopo essere da poco rientrato da un altro problema muscolare. Ma quando torna Koné? Oggi, venerdì. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Infortunio Koné, tegola Roma: il centrocampista fuori in Bologna-RomaNon arrivano buone notizie per la Roma a poche ore dalla partita di Europa League contro il Bologna con i giallorossi che dovranno fare a meno di... Leggi anche: Infortunio Manu Koné, tegola per la Roma! C’è lesione per il centrocampista, i tempi di recupero e quali partite salterà ADANI DYBALA GIOCA 15/20 MINUTI! #dybala #adani #calcio #seriea #dobvyk #gasperini Approfondimenti e contenuti su Roma infortunio per Koné quando torna... Temi più discussi: Roma, infortunio per Koné; Roma, infortunio per Koné in Europa League: la sua partita col Bologna dura solo 19'. Le news; Infortunio per Koné in Roma-Bologna: cos'è successo e le condizioni del centrocampista francese; Koné, ancora un infortunio: guaio muscolare contro il Bologna e cambio immediato. Infortunio Koné: c’è lesione. Fuori un mese, punta a tornare col BolognaSalterà anche gli impegni con la nazionale francese ... msn.com Roma, tegola Koné: lesione al bicipite femoraleNon arrivano buone notizie in casa Roma dopo la sconfitta patita ieri per mano del Bologna di Vincenzo Italiano che ha di fatto eliminato i giallorossi dall'Europa League. Nel corso del match che si è ... fantacalcio.it Forse preparavano un attentato nelle prossime settimane i due anarchici morti nell'esplosione del casolare a Roma. Si tratta di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, sarebbero legati al 'gruppo Cospito'. L'ipotesi è che stessero maneggiando un ordigno # - facebook.com facebook #Roma, lesione al bicipite femorale per #Koné: il francese salterà il match contro l' #Inter x.com