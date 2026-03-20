Roma eliminata dall’Europa League ma che riscopre il ‘fattore’ Ndicka | l’improvvisa metamorfosi del difensore Così è cambiata la squadra di Gasperini

Roma eliminata dall’Europa League, ma il difensore Evan Ndicka ha mostrato una crescita significativa nelle ultime partite. La squadra di Gasperini ha visto un miglioramento nella fase difensiva grazie alla sua presenza e alle sue prestazioni. Durante le ultime gare, Ndicka ha dimostrato una maggiore sicurezza e capacità di lettura del gioco, diventando un elemento chiave per la formazione.

Rinnovo Pio Esposito Inter, club al lavoro per blindarlo: ingaggio quadruplicato! Le cifre e i dettagli del prolungamento dell’attaccante Calciomercato Napoli: gli agenti di De Bruyne sono in città! Novità sul futuro, il belga ha espresso la sua volontà in vista della prossima stagione. Dove vuol giocare Ravanelli ‘sponsorizza’ il colpo della Juventus: «In Italia può fare molto bene, tutti gli juventini lo vorrebbero». Di chi si tratta Calciomercato Milan: tesoretto da 100 milioni di euro proveniente dai prestiti! Così i rossoneri si ‘rinforzeranno’ per l’estate, ecco cosa succederà Roma eliminata dall’Europa League ma che riscopre il ‘fattore’ Ndicka: l’improvvisa metamorfosi del difensore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma eliminata dall’Europa League ma che riscopre il ‘fattore’ Ndicka: l’improvvisa metamorfosi del difensore. Così è cambiata la squadra di Gasperini Articoli correlati Ndicka, il muro della Roma è tornato: con lui la difesa di Gasperini è al top in EuropaCi ha messo un po’ a ricarburare, anche perché le tossine della coppa d’Africa si sono fatte sentire, sia sui muscoli che sulla testa. Europa League, l’euroderby è del Bologna: eliminata la Roma 3-4 ai supplementariPartita spettacolare e ricca di colpi di scena: rossoblù avanti 3-1, poi rimonta giallorossa. Tutti gli aggiornamenti su Europa League Temi più discussi: Roma-Bologna 3-4: Cambiaghi gela l'Olimpico ai supplementari, Gasperini fuori dall'Europa League; Il derby di Europa League è del Bologna, Roma battuta 4-3 ai supplementari: spettacolo all'Olimpico; Roma eliminata, tifosi furiosi: il gesto di rabbia della curva dopo la sconfitta; Roma, incubo infinito: il Bologna passa 4-3 all'Olimpico. Giallorossi fuori dall'Europa League. Roma eliminata dal Bologna in Europa League: 4-3 ai supplementariIl Bologna elimina la Roma 4-3 ai supplementari negli ottavi di Europa League. Decisivo Cambiaghi nel secondo tempo supplementare all'Olimpico. lifestyleblog.it Europa League, il Bologna elimina la Roma: ora può sognare, il tabelloneImpresa straordinaria del Bologna , che conquista i quarti di finale di UEFA Europa League eliminando la Roma al termine di una sfida spettacolare e ricca di co ... sportface.it . @EuropaLeague | Il tabellone completo: date e orari dei quarti di finale x.com ! Alla fine il derby in Europa League lo vince il Bologna: il gol, siglato nel secondo tempo supplementare da Cambiaghi, decide il match. Ai quarti la squadra di Italiano affronterà l’Aston V - facebook.com facebook