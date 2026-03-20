A Roma, una donna è rimasta sequestrata in auto da un uomo armato di accetta, che si era nascosto all’interno del veicolo. L’intervento decisivo di un cameriere ha contribuito a risolvere la situazione, evitando conseguenze peggiori. La polizia ha poi preso in custodia l’uomo, che si trovava ancora all’interno dell’auto al momento del soccorso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di terrore a Roma, dove una donna è stata presa in ostaggio da un uomo armato di accetta che si era nascosto all’interno della sua auto. Cosa è successo Secondo quanto riportato, l’aggressore si è introdotto nella macchina della vittima senza farsi notare e l’ha sorpresa una volta salita a bordo. A quel punto l’ha minacciata con l’arma, costringendola a restare sotto il suo controllo. La donna è rimasta ostaggio per diversi minuti, vivendo una situazione di forte tensione e paura. Il ruolo decisivo del cameriere La svolta è arrivata grazie a un cameriere che si è accorto di quanto stava accadendo. L’uomo, notando la scena sospetta e il comportamento dell’aggressore, ha dato l’allarme e ha contribuito a far intervenire rapidamente i soccorsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Roma, donna sequestrata in auto da un uomo armato di accetta: decisivo l’intervento di un cameriere

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