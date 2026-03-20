Roma donna minacciata con un’accetta | l’aggressore prova a salire sulla sua auto due passanti lo mettono in fuga

Nella zona nord-est di Roma, una donna è stata minacciata con un’accetta mentre tentava di salire sulla propria auto. Un uomo ha cercato di aggredirla, ma due passanti sono intervenuti, facendo scappare l’aggressore. La scena si è svolta in strada, causando scompiglio tra i presenti. La vittima non ha riportato ferite gravi, mentre l’uomo è fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Momenti di terrore nella zona nord-est della Capitale, dove una donna è stata vittima di una violenta aggressione in strada. L’episodio si è verificato nella serata di mercoledì in via Nomentana, tra i quartieri Montesacro e Talenti, davanti al White Cafe, e solo l’intervento di due passanti ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche. Leggi anche: Dottoressa aggredita con un coltello mentre entra in ospedale: cerca di difendersi e viene ferita Aggressione in via Nomentana: paura per una donna. La vittima, una libera professionista di 64 anni, ha raccontato di essere stata aggredita mentre stava risalendo in auto dopo una breve sosta. Erano circa le 21. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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