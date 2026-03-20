Roma crolla un casolare nel parco degli Acquedotti | 2 morti sotto le macerie

Un casolare nel parco degli Acquedotti a Roma è crollato, causando la morte di due persone rimaste sepolte sotto le macerie. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per cercare eventuali altri dispersi e verificare la stabilità della struttura. La tragedia si è verificata nella zona di Capannelle, dove le squadre di soccorso stanno lavorando per gestire la situazione.

Questa mattina, intorno alle ore 9, un casolare abbandonato è improvvisamente crollato all’interno del parco degli Acquedotti, nella zona di Capannelle a Roma. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del comando, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Secondo le prime informazioni, a cedere sarebbe stato il solaio della struttura, già in uno stato di abbandono e degrado. Le operazioni si sono rivelate subito complesse, anche per la natura instabile dei resti dell’edificio. I soccorritori hanno lavorato senza sosta per ore, coordinando diverse unità operative. L’area è stata isolata per consentire interventi in sicurezza e facilitare la ricerca di altre eventuali persone coinvolte nel crollo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, crolla un casolare nel parco degli Acquedotti: 2 morti sotto le macerie Articoli correlati Tetto del casolare crolla a Roma in zona Parco degli Acquedotti, due morti sotto le macerieDramma a Roma, nella zona del Parco degli Acquedotti, dove un uomo e una donna sono morti dopo il crollo del tetto di un casolare usato da persone... Leggi anche: Parco degli Acquedotti, crolla un casolare: due morti sotto le macerie Tutti gli aggiornamenti su Roma crolla un casolare nel parco degli... Temi più discussi: Roma, crolla casolare abbandonato al parco degli Acquedotti: due morti; Manduria, crolla casolare in campagna: muore il proprietario; Crolla casolare in campagna nel Tarantino, muore un uomo di 76 anni; Crolla un rudere nelle campagne, morto un 76enne. Crolla un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti, a Roma: morte almeno due persone senza fissa dimoraVenerdì 20 marzo sono morte due senza fissa dimora a causa del crollo di un casolare nel Parco degli Acquedotti, a Roma. La struttura era abbandonata da tempo ... ilfattoquotidiano.it Tragedia a Roma, crolla il solaio di un casolare abbandonato al parco degli Acquedotti. Morti un uomo e una donnaIeri sera si è sentito un boato, questa mattina il cedimento strutturale della ex casa cantoniera. Si lavora per esclidere la presenza di altre vittime sotto le macerie ... quotidiano.net Resta il divieto di trasferta per i tifosi della Roma: respinto il ricorso al Consiglio di Stato - facebook.com facebook #Roma #viabilità terminati i lavori di rifacimento del manto stradale in via di Val Cannuta, ripristinati i percorsi abituali delle linee di bus 546 e 889. x.com