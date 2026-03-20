Questa mattina nel Parco degli Acquedotti a Roma si è verificato il crollo del solaio di un casale abbandonato, situato nella zona di Capannelle. L’edificio, ormai dismesso, era stato usato come riparo di fortuna da alcune persone. L’incidente ha causato la morte di due individui coinvolti nel crollo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre eventuali sopravvissuti e accertare la dinamica dell’accaduto.

Roma, 20 marzo 2026 – Tragedia questa mattina al Parco degli Acquedotti, nella zona di Capannelle, dove è crollato il solaio di un casale abbandonato utilizzato come riparo di fortuna. Sotto le macerie sono state trovate morte due persone, un uomo e una donna. L’allarme è scattato poco prima delle 9, mentre secondo i vigili del fuoco l’intervento delle squadre è iniziato dalle 9:10. Il crollo si è verificato all’altezza di via delle Capannelle e sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia e la Scientifica per i rilievi. Le due vittime, al momento, non sono state ancora identificate. Le operazioni di soccorso e di ricerca stanno andando avanti per verificare che non vi siano altre persone coinvolte nel cedimento della struttura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Roma, crolla il solaio di un casale abbandonato al parco degli Acquedotti: 2 morti sotto le macerie

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