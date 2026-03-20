Questa mattina un casolare nel Parco degli Acquedotti, nella zona Capannelle di Roma, è crollato, provocando la morte di due persone. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi per le operazioni di recupero e le verifiche. La struttura era situata all’interno del parco, che si estende tra le zone verdi della capitale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un casolare è crollato questa mattina all'interno del Parco degli Acquedotti, in zona Capannelle a Roma, facendo scattare un'immediata mobilitazione dei soccorsi. A perdere la vite sono state due persone, su cui non è ancora stata ricostruita l'identità. Sul posto, a partire dalle 9, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate in un'operazione complessa di messa in sicurezza dell'area e ricerca di eventuali persone coinvolte. Secondo le prime informazioni, la struttura – da tempo in stato di abbandono – veniva talvolta utilizzata come riparo di fortuna da persone senza fissa dimora. Proprio sotto le macerie del casolare sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due individui, la cui identità è ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma, crolla casolareal Parco degli acquedotti. Due vittime

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