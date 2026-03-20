Roma | Corbucci Pd ottima notizia stabilizzazione tecnici non disperdere competenze e’ priorita’

Durante una riunione della Commissione Speciale Pnrr, dedicata al personale precario coinvolto nei progetti, è stato annunciato che si sta procedendo con la stabilizzazione dei tecnici. La discussione ha evidenziato l’importanza di mantenere le competenze acquisite e di evitare la dispersione del personale qualificato. La notizia riguarda le misure messe in atto per garantire la continuità e la stabilità dei lavoratori coinvolti.

“Ieri, nel corso della Commissione Speciale Pnrr a cui ho preso parte, dedicata al futuro del personale precario impegnato nei progetti del Pnrr, è emersa un’ottima notizia. I tecnici precari che fino ad oggi hanno contribuito alla realizzazione degli interventi del Pnrr per Roma Capitale saranno stabilizzati. Una decisione importante che riconosce il valore del lavoro svolto e valorizza competenze già formate sul campo”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino del Partito Democratico, Riccardo Corbucci. Impegno dell’Amministrazione per le professionalità. “Questa scelta dimostra chiaramente l’interesse e l’impegno dell’Amministrazione a non disperdere il patrimonio di professionalità costruito in questi anni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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