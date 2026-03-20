A Roma, i carabinieri hanno arrestato una donna di 22 anni ricercata dopo un'operazione della Procura di Venezia avvenuta il 10 novembre. La giovane, considerata la borseggiatrice più violenta del gruppo, è stata fermata nelle ultime ore. L'arresto si inserisce in un'azione di polizia volta a contrastare attività criminali nella capitale.

I carabinieri hanno catturato a Roma una giovane donna di 22 anni, ricercata dopo il blitz della Procura di Venezia dello scorso 10 novembre. L’arresto è avvenuto nella zona dell’Eur, chiudendo un capitolo di un’indagine sul borseggio che aveva coinvolto sette persone fuggite dai provvedimenti cautelari emessi in Veneto. La 22enne, descritta come la più violenta del gruppo, era nota per reagire con aggressività fisica verso chi tentava di bloccare le loro azioni criminali o segnalare la loro presenza. Le fonti indicano che questa giovane non esitava a infliggere lesioni personali e a punire le compagne quando queste non rispettavano le regole interne durante i colpi contro i turisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: catturata la borseggiatrice più violenta del gruppo

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