Durante la partita tra Roma e Bologna, il confronto si è svolto senza particolari sorprese, con un ritmo rapido e azioni intense. La gara ha visto entrambe le squadre impegnate in diversi scambi di gioco, mentre i tifosi presenti allo stadio hanno assistito a un match combattuto fino all’ultimo minuto. La partita si è conclusa con la vittoria di una delle due formazioni, lasciando i presenti con emozioni contrastanti.

Il ragionamento è risaputo, me lo ricordo anch’io che da studente ero parecchio distratto (eufemismo). Il famoso paradosso di Zenone. Quello della freccia, si proprio quello. Una freccia prima di colpire il suo bersaglio deve raggiungere la metà dello spazio, e prima della metà, un’altra metà, e così via, fino al punto di partenza. Affermando, per paradosso dialettico, che la freccia non si è mai mossa da lì. Non so per quale motivo (chiamate un dottore), ma ho pensato a questo paradosso guardando Roma-Bologna, la partita più combattuta dell’anno in Italia. Mi spiego. Le frecce in Roma-Bologna erano più di una e scagliate così velocemente e in sequenza che seguirle tutte era difficile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Roma-Bologna, come la freccia di Zenone

Articoli correlati

Leggi anche: L’Atalanta mette la freccia a Bologna: il ritrovato Krstovic rilancia le ambizioni europee della Dea

Tornano i treni Freccia nei collegamenti Puglia-Roma, due Intercity per la linea Bari-NapoliDa marzo ripartiranno le corse dei convogli Roma Termini-Lecce, con fermate a Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Bari e Brindisi.

Contenuti utili per approfondire Roma Bologna come la freccia di Zenone

Temi più discussi: Roma - Bologna (3-4) Europa League 2025; Roma-Bologna: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League; La conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Roma-Bologna; È stato un Euroderby folle: il Bologna batte la Roma ai supplementari e vola ai quarti di Europa League.

Roma - Bologna, Caressa fa infuriare i tifosi rossoblù: ImbarazzanteIl Bologna è riuscito a conquistare il pass per i quarti di finale di Europa League eliminando la Roma nella gara di ritorno all’Olimpico. Al termine dei tempi regolamentari il ... lalaziosiamonoi.it

Roma - Bologna decisa ai supplementari, finisce 3 a 4. Giallorossi fuori dell'Europa LeagueUna sconfitta che brucia per come è maturata, tra episodi sfortunati e un blackout difensivo che ha vanificato la rincorsa giallorossa ... rainews.it

Roma-Bologna: Cosa dicono gli xG Nonostante il punteggio di 3-4, i numeri degli Expected Goals (xG) ci raccontano una storia diversa, almeno per quel che concerne la qualità vista in campo. La Roma ha registrato 2,19 xG, di cui 1,40 senza contare il rigor - facebook.com facebook

#Gasperini amaro: “ #Roma superiore al #Bologna. I fischi Non per la prestazione…” x.com