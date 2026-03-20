Dopo la partita di ritorno tra Roma e Bologna, terminata 3-4, il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini ha partecipato alla conferenza stampa. Ha commentato l’incontro, evidenziando che la sua squadra si è dimostrata superiore sul campo durante l’intera durata del match. Nessun altro dettaglio o opinione personale è stato condiviso.

Terminata la gara di ritorno di Europa League tra Roma e Bologna. A parlare del match, durante la conferenza stampa post partita, è stato il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole: “Fischi sono dettati dalla delusione di essere usciti, ma non sicuramente dalla prestazione dei giocatori. Ci sono stati errori grossolani, ma per il resto si è visto sia il meglio che il peggio. Bene nelle rimonte e nel gioco, ma chiaro che poi il risultato determina tutto. Il risultato ovviamente ha rovinato tutto. La squadra ha fatto un percorso positivo fino ad ora. Oggi è stata una gara dove siamo stati superiori all’avversario sotto tanti aspetti, ma poi l’abbiamo buttata via con determinate situazioni”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Bologna 3-4, Gasperini in conferenza stampa: “Siamo stati superiori”

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