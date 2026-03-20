Rogo Torre del Moro a Milano 9 condanne tra gli 8 mesi e i 3 anni

In seguito al rogo alla Torre del Moro di Milano, sono state emesse nove condanne che vanno da otto mesi a tre anni di reclusione. Tra i condannati figura Teodoro Martinez Lopez, riconosciuto come legale rappresentante di una delle parti coinvolte. Le sentenze sono state decise nel corso del processo che si è svolto nelle ultime settimane.

In particolare, è stato condannato a 3 anniTeodoro Martinez Lopez, legale rappresentante della società spagnola Alucoil, che produssei pannelli del rivestimento “a vela” della Torreche, per l’accusa, si incendiarono rapidamente perché“altamente infiammabili”. Assolti invece 3 imputati. A gennaio, nella sua requisitoria davanti alla giudice Amelia Managò, la pubblico ministero Martina Petruzzella aveva chiesto in totale 12 condanne fino a 8 anni di reclusione. In particolare, 8 anni per sopracitato legale, 7 per l’export manager di Alucoil e 5 per l’amministratrice e i responsabili della Polo srl, la società che si occupò della vendita degli appartamenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rogo Torre del Moro a Milano, 9 condanne tra gli 8 mesi e i 3 anni Articoli correlati Maxi rogo della Torre dei Moro a Milano: la pm chiede condanne fino a 8 anni di reclusione per 12 personeNel processo sul rogo della Torre dei Moro, grattacielo di 18 piani che prese fuoco a Milano nel 2021, la pm ha chiesto 12 condanne a pene che vanno... Rogo della Torre dei Moro. La pm chiede 12 condanne con pene da 3 fino a 8 anniNella requisitoria la pm Marina Petruzzella ha chiesto 12 condanne a pene che vanno da 3 anni e 6 mesi fino ad 8 anni nel processo relativo al rogo... Incendio Torre dei Moro, la Procura chiede otto anni di carcere: “Responsabilità chiare” Contenuti utili per approfondire Rogo Torre del Temi più discussi: Un hotel a Cesena: Romagna mia fatti capanna / 3; Mahmood lascia l'Italia: Me ne vado in Spagna. Mi sentivo come una tigre bianca in uno zoo; Lago Patria la denuncia | Maxi rogo discarica illegale 2 anni fa tutto come prima. Maxi rogo della Torre dei Moro, 9 condanne fino a 3 anniIl Tribunale di Milano ha condannato 9 imputati a pene comprese tra gli 8 mesi e i 3 anni nel processo per disastro colposo con al centro il rogo della Torre dei Moro, grattacielo di 18 piani che pres ... rainews.it Incendio Torre dei Moro, 9 condanne fino a 3 anni: la sentenzaIl Tribunale di Milano ha condannato 9 imputati a pene comprese tra gli 8 mesi e i 3 anni nel processo per disastro colposo con al centro il rogo della Torre dei Moro. Il grattacielo di 18 piani prese ... tg24.sky.it #Milano Condannati 9 imputati a pene comprese tra gli 8 mesi e i 3 anni nel processo per disastro colposo con al centro il rogo della Torre dei Moro, grattacielo di 18 piani che prese fuoco il 29 agosto 2021, trasformandosi in una "torcia" senza causare vittim x.com Maxi rogo della Torre dei Moro a Milano, arrivano le condanne: 9 imputati giudicati colpevoli per disastro colposo, pene tra 8 mesi e 3 anni. Il grattacielo andò in fiamme il 29 agosto 2021, trasformandosi in una torcia, senza causare vittime. #ANSA - facebook.com facebook