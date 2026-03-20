rogo della torre del moro condannate 9 persone

Il Tribunale di Milano ha condannato nove persone nel processo per il rogo della Torre del Moro, il grattacielo di 18 piani che il 29 agosto 2021 prese fuoco. Le condanne variano da otto mesi a tre anni di reclusione e riguardano imputati coinvolti nell’incidente. La sentenza si riferisce a un disastro colposo legato all’incendio che ha danneggiato l’edificio.

AGI - Il Tribunale di Milano ha condannato nove imputati a pene tra gli otto mesi e i tre anni nel processo per disastro colposo relativo al rogo della Torre del Moro, il grattacielo di 18 piani che il 29 agosto 2021 prese fuoco. Non ci furono nè vittime nè feriti. Quattro imputati sono stati assolti per non avere commesso il fatto. La pm Marina Petruzzella aveva chiesto condanne ben più severe alla giudice Amelia Managò fino a otto anni di reclusione. "Quello che conta è l'affermazione della responsabilità, l'entità della pena è importante ma secondaria" ha detto la rappresentante dell'accusa dopo la lettura del verdetto. L' incendio non causò vittime anche perchè, molti residenti erano fuori città per le vacanze estive. 🔗 Leggi su Agi.it

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