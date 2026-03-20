Rocca del Sasso a Verucchio elicottero al lavoro per riaprire la scalinata panoramica | è chiusa dal 2021

A Verucchio, nel Riminese, un elicottero sta lavorando per riaprire la scalinata panoramica della Rocca del Sasso, chiusa dal 2021. L’intervento è in corso da alcuni giorni e riguarda la messa in sicurezza e il ripristino dell’accesso alla struttura storica. La rocca si trova nel centro del paese ed è nota per la vista sulla valle circostante.

Verucchio (Rimini), 20 marzo 2026 — Prosegue a Verucchio, nel Riminese, uno degli interventi più attesi per il recupero di uno dei percorsi più suggestivi del territorio: questa mattina sono entrati in una fase decisiva i lavori per la messa in sicurezza della rupe che sostiene la storica scalinata che collega il parco IX Martiri alla Rocca del Sasso. Elicottero specializzato al lavoro. Per completare l’operazione è stato necessario, per la seconda e ultima volta, l’utilizzo di un elicottero specializzato arrivato da Acqui Terme, impiegato per trasportare in quota il materiale necessario all’installazione delle reti metalliche protettive sulla parete rocciosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rocca del Sasso a Verucchio, elicottero al lavoro per riaprire la scalinata panoramica: è chiusa dal 2021 Articoli correlati Tra storia e natura: escursione panoramica dal Sasso di Dascio a San FedelinoL’escursione prende avvio lungo la mulattiera dell’antica Via Regina, tracciato secolare che collegava i territori del Lario con le Alpi. Un elicottero per "blindare" la rupe di Verucchio: via al cantiere da 300mila euroA Verucchio sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della rupe e per il ripristino della scalinata che dal parco IX Martiri conduce alla... Contenuti utili per approfondire Rocca del Sasso a Verucchio elicottero... Argomenti discussi: Verucchio. Si apre il nuovo ciclo: Donne che forgiano Storie. Verucchio, elicottero sulla rupe per recupero del percorso verso la Rocca del SassoVerucchio, elicottero sulla rupe per recupero del percorso verso la Rocca del Sasso ... msn.com Verucchio e la Rocca del Sasso: tre eventi ‘da paura’ per la notte di HalloweenLa Rocca Malatestiana di Verucchio (Rimini) per Halloween si trasforma in un luogo pieno di mistero, divertimento e magia, con tre appuntamenti pensati per coinvolgere grandi e piccoli: ‘Rocca Noir’ ... ilrestodelcarlino.it