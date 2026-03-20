Robot impazzito | caos nel ristorante danni e panico

Un robot nel ristorante HaiDiLao Hotpot in California ha iniziato a comportarsi in modo imprevedibile, causando danni e creando confusione tra i clienti e il personale. L’episodio ha portato a un rapido aumento del caos all’interno del locale, con persone che hanno cercato di mettersi al riparo e il personale che ha cercato di gestire la situazione. Nessun ferito è stato segnalato.

Un incidente improvviso ha scatenato il panico all’interno dell’HaiDiLao Hotpot, un ristorante situato in California. Durante una performance di intrattenimento, un robot umanoide ha perso la stabilità e ha causato danni materiali agli oggetti sul tavolo. L’evento si è verificato mentre l’apparato, vestito con un grembiule a tema Zootropolis, stava accogliendo i clienti con entusiasmo. Senza preavviso, la macchina si è avvicinata pericolosamente ai tavoli, colpendone uno e facendo volare in aria ciotole e bacchette prima che il personale potesse intervenire per fermarlo. La tecnologia al servizio del cliente: quando il controllo sfugge. Il caso specifico riguarda un modello di robot ballerino impiegato per creare un’atmosfera vivace all’interno del locale californiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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