Robinio Vaz ha ottenuto un rigore e fornito un assist contro il Bologna, attirando l’attenzione sulla sua crescita. La Roma lo ha acquistato a gennaio per 25 milioni di euro, con l’etichetta di “nuovo Osimhen”. A causa dei lunghi infortuni di Ferguson e Dovbyk, l’allenatore Gasperini ha deciso di inserirlo in campo prima del previsto, sperando di accelerare il suo percorso di sviluppo.

25 milioni e l’ etichetta pesante di “ nuovo Osimhen “. Comprato a gennaio come investimento per il futuro della Roma dal ds Massara, Gasperini è stato costretto dagli infortuni a lungo termine di Ferguson e Dovbyk ad accelerarne il processo di crescita, buttandolo nella mischia prima del dovuto. Dopo numerose prove insufficienti, forse dettate dalla giovane età, Robinio Vaz ha saputo dare delle risposte in una serata seppur infelice come quella di ieri sera, in cui è stato in grado di creare problematiche alla difesa bolognese. Robinio Vaz contro il Bologna: impatto immediato e supporto a Malen. Entrato in campo al 57esimo minuto al posto... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Robinio Vaz, rigore guadagnato e assist contro il Bologna: la svolta?

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