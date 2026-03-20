Rimini | medico indagato per morte bimba di 4 anni

A Rimini, un medico del pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Infermi è stato iscritto nel registro degli indagati dopo la morte di una bambina di quattro anni avvenuta il 14 marzo. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario che coinvolge direttamente il professionista. La famiglia della bambina ha presentato una denuncia e si attende l’esito delle indagini.

Un medico del pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Infermi di Rimini è diventato indagato per la morte di una bambina di quattro anni, deceduta il 14 marzo. La Procura di Rimini ha ipotizzato un reato colposo a carico del professionista trentenne, specializzando al quarto anno, in attesa dell’autopsia che si terrà domani. L’evento tragico ha scatenato un’indagine approfondita della Squadra Mobile guidata dal vice questore Marco Masia, che sta ricostruendo ogni dettaglio del caso. La piccola era stata portata all’ospedale con febbre alta e persistente, stabilizzata con paracetamolo e poi dimessa, ma nelle ore successive le sue condizioni sono precipitate fino al decesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini: medico indagato per morte bimba di 4 anni Articoli correlati Bimba di 4 anni morta in pronto soccorso a Rimini: indagato un medico specializzandoRimini, 20 marzo 2026 – Riguardo il caso della bambina di 4 anni, morta all'Ospedale Infermi di Rimini il 14 marzo scorso, c’è un indagato: si tratta... Medico indagato: morte improvvisa dopo intervento spallaUn medico della struttura sanitaria di Cattolica è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione al decesso di Sebastiano Mirabile, un... Tutti gli aggiornamenti su Rimini medico indagato per morte bimba... Temi più discussi: Operato alla spalla, morì il giorno dopo. Indagato un medico dell’ospedale; Si opera alla spalla e muore due giorni dopo: indagato un medico dell'ospedale di Cattolica; 55enne operato alla spalla a Cattolica muore poco dopo: medico indagato; Bimba di 4 anni muore in ospedale: visitata nella notte per febbre e poi dimessa, all’alba la tragedia. Bimba di 4 anni morta in pronto soccorso a Rimini: indagato un medico specializzandoSi attende l'autopsia sulla piccola per chiarire le cause del decesso. Al vaglio degli investigatori anche un precedente accesso, circa 15 giorni prima del decesso, al pronto soccorso milanese dell'os ... ilrestodelcarlino.it Bimba morta in pronto soccorso a Rimini, medico indagato(ANSA) - RIMINI, 20 MAR - C'è un indagato per la morte della bambina di 4 anni avvenuta all'Ospedale Infermi di Rimini il 14 marzo scorso. Il sostituto procuratore di Rimini, Daniele Paci, ha aperto u ... msn.com Bimba di 4 anni morta in pronto soccorso a Rimini, indagato un medico specializzando x.com Cronaca. Rimini, 33enne pachistano condannato per violenza sessuale - facebook.com facebook