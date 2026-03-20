Rigenerazione urbana a S Giovanni a Teduccio | tre piazze rifioriscono Intesa EstraMoenia-100x100Naples

A Napoli Est, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, sono iniziati i lavori di rigenerazione delle aree verdi. L'intervento riguarda la manutenzione di tre piazze chiamate Capri, Procida e Ischia, con l'obiettivo di migliorare gli spazi pubblici del rione. L'iniziativa è promossa dall'intesa tra Est(ra)Moenia e 100x100Naples.

Prende il via a Napoli Est un intervento di rigenerazione delle aree verdi del Rione Villa di San Giovanni a Teduccio, con la manutenzione di piazza Capri, piazza Procida e piazza Ischia. L’iniziativa nasce dall’accordo tra l’associazione Est(ra)Moenia, guidata da Ambrogio Prezioso, e 100x100Naples, presieduta da Ettore Morra, e rappresenta il primo intervento dell’associazione nell’area orientale della città. Saranno affidati senza fini di lucro circa 5.000 mq di spazi pubblici, nell’ambito della convenzione con il Servizio Verde Pubblico del Comune di Napoli e la Sesta Municipalità. Le attività, iniziate il 19 marzo 2026, saranno bisettimanali per tre anni e comprenderanno manutenzione del prato, potatura, sistemazione dei cordoli e interventi stagionali sulle piante. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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