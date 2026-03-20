Un incontro urgente si è tenuto presso la Prefettura, convocato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per discutere della sicurezza dell’impianto di rigassificazione di Panigaglia. Una lettera è stata inviata alle autorità competenti, evidenziando le preoccupazioni legate alla pericolosità dell’impianto in relazione all’attuale situazione geopolitica. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e degli enti locali.

Un incontro urgente in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per discutere della pericolosità dell’impianto di rigassificazione di Panigaglia alla luce dell’attuale situazione geopolitica. A chiederlo, in una lettera al prefetto Andrea Cantadori, è il Comitato per l’immediata dismissione del rigassificatore di Panigaglia. "Il rigassificatore e le metaniere presenti nel Golfo della Spezia sono già pericolosi in tempo di pace, e sono obiettivi sensibili in tempo di guerra per atti terroristici. Ancor più dei presidi militari e dei centri industriali, sono diventati obiettivi primari le infrastrutture energetiche. E il rigassificatore di Panigaglia, se colpito, produrrebbe effetti devastanti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rigassificatore nel mirino. Una lettera alla Prefettura

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